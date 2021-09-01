مصر كابيتال تطلق صندوق استثمار في أدوات الدين بحجم مبدئي 100 مليون جنيه

أعلن بنك مصر وشركة مصر كابيتال ذراع خدمات بنوك الاستثمار للبنك، اليوم الأربعاء عن فتح باب الاكتتاب في “صندوق استثمار شركة مصر كابيتال للاستثمار في أدوات الدين ذو العائد الدوري” وهو صندوق “كل شهر” كأول صناديق الاستثمار في أدوات الدين يتم إطلاقه في السوق المصري منذ عام 2013، بحجم مبدئي 100 مليون جنيه.

وقد تم إطلاق صندوق “كل شهر” حصرياً لعملاء كلاَ من بنك مصر وشركة مصر كابيتال ش.م.م وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات ش.م.م.، وتم فتح باب الاكتتاب عبر ثلاث جهات حصرياً وهي بنك مصر، شركة مصر كابيتال ش.م.م.، وشركة مصر كابيتال للوساطة في السندات.

وصرح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال، أن إطلاق صندوق “كل شهر” كأول صندوق استثمار في أدوات الدين منذ ما يقرب من عقد يأتي ضمن فلسفة بنك مصر وشركة مصر كابيتال في تقديم حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين الأفراد، وتوفير سبل للاستثمار في سوق الدين المصري بمبلغ استثماري ملائم للعديد من شرائح التجزئة المصرفية.

وأشار أن الصندوق يتيح الاستثمار في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر مثل أدوات الدين متوسطة وطويلة الأجل، الودائع البنكية بالإضافة إلى أذون الخزانة المصرية، ويوفر صندوق “كل شهر” للمستثمرين الحصول على عائد تراكمي مميز بالجنيه المصري وتوزيعات شهرية، كما يوفر إمكانية الاكتتاب والشراء اليومي والاسترداد الشهري لعملاء بنك مصر وشركة مصر كابيتال،

وأكد المغربي على سعي كلاَ من بنك مصر وشركة مصر كابيتال لتعظيم وتنويع قاعدة المستثمرين في ضوء نمو سوق أدوات الدين مدعوماً بمبادرات الحكومة المصرية والهيئات الرقابية لتطويره وتنميته ويكون هذا ضمن خطة البنك لتقديم صناديق جديدة تستهدف أنواع متنوعة من الأصول – كالذهب والسلع وغيرها.

ومن جهته عبر خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال عن سعادته بإطلاق الشركة لثالث صندوق خلال العام الجاري، حيث سبق إطلاق صندوقين للسيولة النقدية في بداية العام وهما “صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي” و”صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي، وذلك لتعزيز مكانة الشركة كأكبر مدير للأصول في مصر.

ولفت أن الشركة تهدف إلى تنويع باقة المنتجات الاستثمارية وتعظيم قاعدة الأصول المدارة لتصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مضيفا أن مكانة الشركة كأكبر مدير للأصول في مصر تحتم عليها أن تعمل يداً بيد مع كافة الجهات المعنية لدعم سوق أدوات الدين في مصر بالمساهمة في جذب مستثمرين جدد للسوق من خلال منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر كابيتال هي أكبر مدير لصناديق الاستثمار في مصر بقاعدة أصول تفوق قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه، وتعد من أكبر مديري الأصول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا حسب تصنيف Forbes Middle East، كما أنها الشركة الوحيدة التي تدير صناديق سيولة مقومة باليورو والدولار الأمريكي.

وتقدم الشركة خدمات استثمارية في مجالات إدارة الأصول من صناديق ومحافظ استثمار في الأسهم، والأسهم الإسلامية، والمتوازنة، وحماية رأس المال، والسيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت، وتم إضافة نشاط الوساطة في السندات عبر شركة مصر كابيتال للوساطة التي تقدم خدماتها بشكل أساسي في سوق أدوات الدخل الثابت المصري مع تقديم خدماتها لأسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتمتلك الشركة محفظة استثمارات مباشرة ومساهمات تتعدى قيمتها 12 مليار جنيه مصري في مجالات عديدة تشمل البنوك والتكنولوجيا المالية، والتأجير التمويلي، والقطاع العقاري، والبتروكيماويات، وتحتل مصر كابيتال مركز الريادة في تقديم الخدمات الاستشارية والحلول المالية المتكاملة لخدمات بنوك الاستثمار وبالتحديد في مجال أدوات الدين حيث قامت بتنفيذ كبرى صفقات إصدار سندات توريق وإصدار صكوك في السوق المصري.

ويأتي هذا الإصدار في ضوء استراتيجية بنك مصر لتقديم كل ما هو جديد في عالم اسواق الدين في مصر والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري والتي من شانها تحقيق التنوع في ادوات الدين الموجودة في هذا السوق.

كما يأتي هذا الإصدار كدليل على اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، حيث ان هذا الإصدار يمثل تأكيداً للتوجه نحو القيام بتطوير جميع أنشطة سوق أدوات الدين.