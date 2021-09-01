أمازون تطلق رسميا الموقع الإلكتروني Amazon.eg في مصر

إسلام فضل _ أعلنت شركة “أمازون” رسميا إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد “أمازون مصر Amazon.eg”، كبديل لموقع “سوق دوت كوم” المملوك للشركة.

واوضحت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنها تعتزم الشركة عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg، ويشمل ذلك: الإلكترونيات، والملابس، وأدوات المنزل والمطبخ، ومنتجات السوبر ماركت، وكذلك منتجات وأجهزة أمازون، مثل قارئ الكتب الإلكترونية “كيندل”.

وأشارت أن الموقع الجديد سيقدم للعملاء تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة، فضلاً عن خدمة التوصيل السريع والمعتمد.

وأكدت الشركة أنه كجزء من العملية الانتقالية، فإن عملاء “سوق دوت كوم” يمكن لهم استخدام نفس بيانات الدخول على موقع “أمازون مصر”، والذي سيحتوي أيضاً على قوائم رغباتهم، والطلبات السابقة، وعناوين التوصيل، وطرق الدفع، والاستفسارات التي طرحت مسبقاً على فريق دعم العملاء، كما يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر “أمازون مصر” واستلام طلباتهم داخل مصر، وذلك من خلال استخدام تطبيق Amazon واختيار “مصر” من الإعدادات أو زيارة موقع Amazon.eg.

كما يقدم كلٌّ من التطبيق والموقع الإلكتروني المتاحَيْن باللغتين العربية والإنجليزية تجربة تصفح سريعة وغنية تعرض نتائج بحث دقيقة، وخاصية تقييم العملاء للمنتجات، وقسم للمقترحات شخصية، وتتميز عملية إدارة الطلبات لأنها بسيطة وسلسة، بدعم من خدمة العملاء رفيعة المستوى التي تقدمها “أمازون”.

وشهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، افتتاح مُستودع شركة “أمازون” في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويقع مستودع امازون، الذي تم تجديده، على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

ويستهدف المستودع توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

و قال عمر الصاحي مدير “أمازون مصر”: “نشعر بالفخر، إذ كنا نسعى جاهدين من أجل هذا اليوم المنتظر، وذلك منذ استحواذ “أمازون” على “سوق دوت كوم”.

وأضاف الصاحي: “يجمع موقع أمازون مصر Amazon.eg الإلكتروني بين أفضل خبرات “سوق دوت كوم” المحلية، وإمكانيات أمازون العالمية، بما يضمن تحقيق قيمة كبيرة للعملاء على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن إطلاق الموقع مجرد بداية، إذ سنواصل الابتكار وتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعات عملائنا، بينما نستمر في تقديم تجارب استثنائية لهم، بما في ذلك خدمة التوصيل السريع، والأسعار التنافسية المميزة، والتشكيلة الواسعة من ملايين المنتجات.