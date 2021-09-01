السيسي يجتمع مع مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري.

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