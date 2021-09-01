أي. يو. أف مصر تفتتح 40 فرعا جديدا في 10 محافظات

إسلام فضل _ أعلنت شركة أي. يو. أف مصر، العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية الصحية والمكسرات، “أبو عوف” أنها نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق مستهدفاتها التوسعية الرامية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، والنهوض بصناعة المواد الغذائية في مصر.

وقال أيمن عوف مساعد الرئيس التنفيذي لشركة “أي. يو. أف مصر”، إن الشركة تمكنت من إضافة 40 فرعا ومنفذا جديدا لها خلال الفترة الماضية منها 10 فروع تم افتتاحها في النصف الأول من العام الجاري 2021.

وذكر أن يبلغ أجمالي عدد فروعها حتى الأن 180 فرعا وأكثر من 1000 وحدة لحفظ المخزون، موزعة بين 10 محافظات حيث تتواجد في القاهرة، والجيزة، وطنطا، والغردقة، وأسيوط، وبورسعيد، والسخنة، والمنصورة، الإسكندرية وشرم الشيخ.

وأكد أيمن عوف أن هذه التوسعات جاءت بالتزامن مع افتتاح مصنعنا الجديد بمدينة العاشر من رمضان والمخصص لإنتاج القهوة، وذلك في إطار جهودنا المستمرة لدعم وتعزيز صناعة القهوة بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الشركة أصبحت تمتلك مصنعين رئيسيين في المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، والعاشر من رمضان بجانب مقر لوجيستي في مدينة 6 أكتوبر لحفظ المخزون وجميعهم مزودون بأحدث تقنيات الصناعة العالمية ومنظومة الكترونية متكاملة لرقابة الجودة والسلامة الغذائية في كافة مراحل الإنتاج.

وقال عوف: النجاحات التي حققتها الشركة في السوق المصرية والأسواق الخارجية كانت دافعا لان تقوم تنمية فينتشر كابيتال بالاستثمار في أي. يو. أف الهولندية وشراء حصة بقيمة 27% من أسهمها خلال عام 2020، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف “أي. يو. أف مصر” في التوسع بشكل أكبر في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة ساعدت على الانتشار في محافظات جديدة وزيادة عدد الفروع وافتتاح مصانع جديدة مثل مصنع القهوة في العاشر من رمضان.

وأشار إلي أن هذه التوسعات مكنت الشركة من توفير أكثر من 500 فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 1630 عامل، مؤكدا أن الشركة تهدف لزيادة عدد فروعها خلال العام المقبل 2022، إلى 220 فرعا وهو ما سيوفر فرص عمل إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “يتم تصدير منتجاتنا لعدد كبير من الدول الأوروبية مثل انجلترا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وكذلك الولايات المتحدة وأيضا الصين وماليزيا وهونج كونج ودول الخليج العربي السعودية، والكويت والإمارات، فضلا عن ليبيا وفلسطين، ونعمل على زيادة حصتنا في هذه الأسواق وفتح أسواق جديدة”.