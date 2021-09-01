سبيد ميديكال توقع اتفاقية تمويل رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه من صندوق GEM

رنا ممدوح _ حصلت شركة سبيد ميديكال على تمويل رأسمالي قيمته 1.57 مليار جنيه من صندوق استثمار Global Emerging Markets (GEM) وهي مجموعة استثمارية خاصة مقرها لوكسمبورج.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن سبيد ميديكال وقعت اتفاقية مع شركة GEM Global Yield LLC SCS تقوم الأخيرة بموجبها بتوفير تسهيلات ائتمانية تصل قيمتها إلى 1.570 مليار جنيه مقابل رهن أسهم من الشركة لمدة 36 شهرا لاستخدامها وفقا لتقديرها، وفقا للشروط المتفق عليها.

ولفتت إلى أنه لن يكون على الشركة الالتزام بالحد الأدنى للسحب، ومصرح لها باستخدام هذا التسهيل على مدار فترة الاتفاقية.

وعلق محمود لاشين رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال قائلا:” سعداء بوجود اختيار تمويلي رخيص مثل هذا والذي سيساعد شركتنا في التوسع السريع من خلال تمويل رخيص وعلى سداد قروض البنوك الحالية ويساعدنا على توزيع أرباح نقدية على المساهمين من العام المقبل”.