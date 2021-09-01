– قالت إنفستكورب لإدارة الاصول، ومقرها البحرين، اليوم الأربعاء إنها عيّنت لورا كوكيز رئيسة عالمية للمؤسسات ستتولى التركيز على مبادرات لزيادة رأس المال عبر الأسواق المؤسسية العالمية. تحظى كوكيز بخبرة أكثر من 20 عاما في تكوين رأس المال والعلاقات مع المستثمرين والأنشطة المصرفية الاستثمارية وتولت مناصب قيادية في أفيديتي أدفايزرز وبي.سي بارتنرز وأومرز برايفيت ماركتس. وعملت أيضا لدى ليمان براذرز وميريل لينش. تركز إنفستكورب على الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة والعقارات وإدارة الدين واستثمارات العوائد المطلقة وتدير أصولا بقيمة 37.6 مليار دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفستكورب تعين لورا كوكيز رئيسة عالمية للمؤسسات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.