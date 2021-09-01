مال وأعمال

إنفستكورب تعين لورا كوكيز رئيسة عالمية للمؤسسات

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– قالت إنفستكورب لإدارة الاصول، ومقرها البحرين، اليوم الأربعاء إنها عيّنت لورا كوكيز رئيسة عالمية للمؤسسات ستتولى التركيز على مبادرات لزيادة رأس المال عبر الأسواق المؤسسية العالمية.

تحظى كوكيز بخبرة أكثر من 20 عاما في تكوين رأس المال والعلاقات مع المستثمرين والأنشطة المصرفية الاستثمارية وتولت مناصب قيادية في أفيديتي أدفايزرز وبي.سي بارتنرز وأومرز برايفيت ماركتس. وعملت أيضا لدى ليمان براذرز وميريل لينش.

تركز إنفستكورب على الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة والعقارات وإدارة الدين واستثمارات العوائد المطلقة وتدير أصولا بقيمة 37.6 مليار دولار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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