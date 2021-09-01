معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع إلى 7.6% خلال يوليو

وكالات _ أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.

وتراجع معدل البطالة إلى 7.6% في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8% في يونيو، وكانت البطالة سجلت 8.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بـ 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ 1.336 مليون.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى16.5% في يوليو، مقابل 17.2% في يونيو، وتراجعت بطالة الشباب بـ 149 ألفا في يوليو.