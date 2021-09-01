- 1/3
- 2/3
- 3/3
وكالات _ أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال يوليو، بدعم من فتح الاقتصادات بعد الموجة الثانية من إصابات كورونا.
وتراجع معدل البطالة إلى 7.6% في يوليو، كما كان متوقعا، بعدما سجل 7.8% في يونيو، وكانت البطالة سجلت 8.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل في يوليو بـ 350 ألفا عن يونيو. وعلى أساس سنوي، تراجع عدد العاطلين بـ 1.336 مليون.
وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى16.5% في يوليو، مقابل 17.2% في يونيو، وتراجعت بطالة الشباب بـ 149 ألفا في يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع إلى 7.6% خلال يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.