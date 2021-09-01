رئيس مجلس إدارة الأولى للاستثمار يقلص حصته في رأس المال إلى 36.8%

رنا ممدوح _ قلص حسام حنا الله باخوم هنداوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية حصته في رأسمال الشركة لتصبح 36.8% بدلا من 39.71%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن هنداوي باع 200 ألف سهم من أسهم الأولى للاستثمار مقابل 916 ألف جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 4.58 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة روكرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة .

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