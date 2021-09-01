البورصة تصعد إلى مستوى 11283 نقطة ختام التعاملات.. وسهم CIB يقفز 1.43%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.26%، وأغلق عند مستوى 11283 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.43%، وأغلق عند مستوى 47.47 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.98% و 1.73% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.634.475 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 49.252 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 134 شركة مقابل تراجع 37 بينما لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 64.812 مليون جنيه، منها 46.924 مليون جنيه للمؤسسات، و 17.887 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.914 مليون جنيه، منها 19.047 مليون جنيه للمؤسسات، و 13.866 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.898 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 32.607 مليون جنيه، مقابل 709.469 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أكتوبر فارما 95.26 104.78 9.99 الإسماعيلية مصر للدواجن 8.53 9.38 9.96 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.391 1.527 9.78 الدلتا للسكر 17.03 18.59 9.16 العالمية للاستثمار والتنمية 37 40.31 8.95

الأسهم الأكثر انخفاضا