مال وأعمال

إم جي تتعاقد مع سافيلز لإدارة أعمال التصميم والتنفيذ لمشروع ذا مارك بالعاصمة الإدارية

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وقعت مجموعة MG Developments اتفاقية تعاون مع شركة Savills الإنجليزية لإدارة أعمال التصميم والتنفيذ لمشروع ذا مارك بالعاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الداون تاون باستثمارات 350 مليون جنيه.

ووفق بيان شركة إم جي ديفيلوبمنتس، وقع الاتفاقية محمد مطاوع رئيس مجلس إدارة مجموعة مجموعة MG Developments، وكاتسبي لانجر باجيت مدير مكتب Savills مصر بحضور عدد من المسئولين بالشركتين.

وستتولى شركة سافيلز مراجعة التصميمات الهندسية وإدارة أعمال الإنشاءات والتنفيذ بالمشروع.

وقال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، “إننا نفخر بشراكتنا مع شركة في حجم Savills وخاصة أنها ليست المرة الأولى لنا معهم، حيث تقوم Savills بإدارة مشروع HQ بالتجمع.

أضاف أن الاتفاقية تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لرفع تنافسية مجموعة إم جي، نظرا لما تمتلكه شركة Savills من خبرات حيث تعمل في أكثر من 70 دولة حول العالم وأكثر من 600 مكتب ومؤسسة وتقوم بإدارة 200 مليون متر مربع من العقارات المدارة عالميا، إلى جانب قيامها بإدارة العديد من المشروعات بمصر بالإضافة الى أكثر من 43 عام من العمل والتواجد بالشرق الأوسط ودول الخليج.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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