بروتوكول تعاون بين بنك مصر وفودافون لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز عملية التحول الرقمي

إسلام فضل _ وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وشركة فودافون مصر لدعم وتفعيل التحول الرقمي ومساندة المشروعات الصغيرة وتقديم حلول متكاملة لدعم وتلبية كافة احتياجات القطاع.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يهدف إلى تقديم الخدمات والمنتجات المالية والغير مالية للمشروعات الصغيرة.

وأشار أنه سيتم تقديم عرض قيم للعملاء من شركات المشروعات الصغيرة يشمل كافة الحلول والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم، حيث يقدم بنك مصر خدمات كثيرة من ضمنها قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) .

ويقدم بنك مصر خدمات كثيرة من ضمنها قرض (أكسبريس مشروعات صغيرة)، وشركة فودافون مصر تقدم لهم مجموعة من الخدمات التى تساندهم فى تطبيق عملية التحول الرقمى، وفى الصمود أمام التحديات المختلفة، وذلك لتقديم حلول فريدة لعملاء بنك مصر من الشركات وعملاء شركة فودافون مصر من خلال منصة الـVHUB والذى يهدف الى توسيع نطاق الأعمال مع الحفاظ على العمليات الحالية التى تجرى داخل المؤسسات، بالإضافة إلى مساندة الشركات لدمج جميع الأعمال بشكل واضح ومنظم يجعل العملية الإدارية أكثر سلاسة بدون تعقيدات، ذلك إلى جانب توفير التكاليف والوقت.

كما يهدف البروتوكول الى تقديم عروض حصرية لعملاء الشركات الصغيرة على خطوط المحمول الخاصة بالشركات، وذلك بهدف تحقيق تكامل بين عمليات التمويل الفائق السرعة (قرض أكسبريس مشروعات صغيرة) المقدم من بنك مصر وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المقدمة من شركة فودافون مصر لمساعدة شركات المشروعات الصغيرة على تطوير أعمالهم.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إنه قد تم توقيع هذا البروتوكول في ضوء استراتيجية البنك الهادفة لتوفير الحلول الرقمية للعملاء، وتعزيز الخدمات الرقمية التي يقدمها بهدف تلبية احتياجاتهم، كقرض (أكسبريس مشروعات صغيرة) الذى يعتبر أول قرض رقمي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك.

وأوضح أن البروتوكول يمكن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أون لاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل هذا القرض هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

و من جانبه اكد كريم شحاتة أن منصة V-Hub مصممة خصيصاً لمساعدة الشركات الصغيرة في مواجهة العديد من التحديات التي تقابلهم في إدارة عملهم، كما تعرض لهم بشكل أساسي الحلول التكنولوجية المناسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم الدعم الكامل من أول بداية عملية التسجيل على المنصة واختيار الحلول التكنولوجية إلى خطوات ما بعد التشغيل.

كما توفر “فودافون مصر” للمستخدمين خدمات استشارية من خبراء لديهم دراية كاملة باحتياجات الشركات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضح أن المنصة يتوافر بها أكثر من 100 حل تكنولوجي للشركات بالتعاون مع شركات عالمية كبرى وأيضاً شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات الصغيرة العاملة به.

وأشار إلي أن تلك الحلول مستضافة على فودافون cloud في مصر وتتمتع بمستوى عال من تأمين وحماية المعلومات.

كما يسعى بنك مصر وشركة فودافون مصر لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الشراكات المثمرة التي تنعكس إيجابياَ على تعظيم دور المؤسستين في دعم الأنشطة الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة لتشجيع إقامة تلك المشروعات والابتكار من أجل تحقيق نمو اقتصادي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

وقع البروتوكول عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وكريم شحاتة رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر بحضور شهاب زيدان – رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك مصرولفيف من قيادات بنك مصر وشركة فودافون مصر.