وول ستريت ترتفع بداية التعاملات وناسداك يبلغ ذروة قياسية

_ فتحت مؤشرات وول ستريت اليوم على ارتفاع، وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسيا مرتفعا، إذ غذت بيانات أضعف من التوقعات للوظائف في القطاع الخاص الآمال في تمديد دعم من الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.82 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 35387.55 نقطة

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.12 نقطة أو ما يعادل 0.14 بالمئة إلى 4528.80 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 49.74 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 15308.98 نقطة.