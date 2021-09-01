مال وأعمال

انسحاب وليد عماد سليمان من انتخابات رئاسة شركة مصر للمقاصة

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إسلام فضل ومحمد مصطفى – أعلن علاء الدين فرغلي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، اعتذار المرشح على مقعد الرئيس، وليد عماد الدين محمد سلطان، عن عدم خوض الانتخابات.

وأشار عامر، في كلمته باللقاء الانتخابي المنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، إلى تقدم سلطان باعتذار، صباح اليوم، لهيئة الرقابة المالية، عن خوض الانتخابات المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر الجاري، لافتا إلى رفع اسم سلطان من النظام الإلكتروني للتصويت.

ويخوض الانتخابات على مقعد رئاسة مجلس الإدارة: علاء الدين محمد عامر فرغلي، وأشرف محمود إبراهيم محمد الضبع، وشريف عبد الله إسماعيل نبيه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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