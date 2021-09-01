البورصة توقع مذكرة تعاون مع جامعة المستقبل لتعريف الطلاب بأنشطة سوق المال

دوت الخليج – وقع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مذكرة تفاهم مع الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، اليوم الأربعاء بمقر جامعة المستقبل، تقضي بتطوير وتنفيذ برنامج تدريبي شامل يتضمن محاضرات وورش عمل لطلاب الجامعة بمختلف الكليات حول أنشطة سوق الاوراق المالية، وتعريفهم بأساسيات الاستثمار والادخار التراكمي طويل الأجل من خلال بورصة الأوراق المالية.

وقال فريد، في بيان للبورصة، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي “استكمالا لجهود إدارة البورصة في دعم جهود الحكومة المصرية لرفع مستويات الوعي المالي ونشر الثقافة المالية لتعزيز الشمول المالي وزيادة معدلات الاندماج المالية لاستفادة شرائح أكبر في المجتمع من المنتجات والأوعية والأدوات الاستثمارية والادخارية المتاحة”.

وأشار إلى إتاحة برنامج محاكاة إلكتروني يمكن الطلاب من ممارسة الاستثمار في البورصة بيعا وشراء لتعظيم الاستفادة من التدريب.

كما نوه إلى أن رفع الوعي المالي ونشر الثقافة المالية جزء رئيسي من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية في محور تعزيز السيولة والتداول أحد مكونات سلسلة القيمة التي يتم تبنيها في تطوير ورفع كفاءة السوق وتتضمن إلى جانب الطلب وتعزيز الثقافة المالية، جانب العرض والذي يستهدف تحسين جودة الافصاحات وجذب شركات جديدة للقيد فضلا عن جانب بيئة التداول الذي يركز على استحداث وتطوير اليات ومنتجات مالية جديدة.

وأضاف فريد أن أسواق رأس المال تلعب دورا كبيرا في تدعيم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول إلى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد، إلى جانب دورها كمنصة للتداول والاستثمار.

وأشار رئيس البورصة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين البورصة وجامعة المستقبل؛ لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والتنسيق ومتابعة التنفيذ طوال مدة سريانها.

وأكد أن إدارة البورصة تعمل مع جميع الأطراف لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية على نحو يسهم في زيادة تنافسية سوق مصر المالي كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاقتصاد المصري.

وأعرب الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البورصة المصرية، لما تمثله من أهمية كبيرة في تنويع خبرات الشباب واثقال معرفتهم بأنشطة سوق المال وهو ما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل وتقديم قيمة مضافة للمؤسسات التي سيعملون بها، وبالتبعية تعظيم استفادة الاقتصاد المصري من هذه الخبرات.

وأشار إلى أهمية هذا التعاون لدعم جهود الجامعة في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تطبيق أساليب ونظم التعليم التفاعلي لتأهيل الشباب للعمل بما يتوافق مع أحدث آليات سوق العمل في مصر وخارجها.

عقب توقيع الاتفاقية، جرى التشاور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقية بين فرق عمل البورصة والجامعة بحضور رئيس الجامعة ورئيس البورصة، وخاصة في كيفية العمل على تعريف الطلاب بأساسيات الادخار والاستثمار، وكذلك تعريف الطلاب بكيفية الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة من خلال سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة.