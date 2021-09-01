سكاي أبو ظبي تحقق مليار جنيه مبيعات من مشروع ريزيدنس 8 في العاصمة الإدارية

دوت الخليج – حققت شركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية، مبيعات بلغت مليار جنيه من مشروع Residence Eight، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 600 وحدة سكنية.

وذكر بيان للشركة أنه منذ إعلان دخولها السوق المصرية مطلع شهر فبراير الماضي، وضع خطة متكاملة لاستثمار 15 مليار جنيه خلال عامين إيمانًا منها بالفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري المصري، وبدأت خطتها بعد شهر من الإطلاق بتنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية على مساحة 23 فدانًا.

وأضاف البيان أنه فور إطلاق المشروع حصلت على القرار الوزاري في وقت سريع وبدأت في تنفيذه، لتسليمه للعملاء في الوقت المحدد، وتماشيًا مع توجهات الدولة بسرعة تنمية العاصمة الإدارية.

وقال المهندس عبد الرحمن عجمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إنها قدمت من خلال المشروع منتجا عقاريا مختلفا، وهو ما عزز من خطط الترويج للمشروع ورفع من تنافسيته بين المشروعات المطروحة بالعاصمة، علاوة على سرعة التنفيذ، وبدء أعمال الحفر خلال حفل وضع حجر أساس المشروع في شهر مارس الماضي.

وتستهدف الشركة بيع 200 وحدة جديدة خلال الربع الأخير، لتحقق أكثر من 50% من مستهدف المبيعات البالغ 1.5 مليار جنيه خلال أقل من 5 شهور.