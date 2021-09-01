تطوير خدمات شركات السمسرة أبرز ملامح برنامج ميرفت حسين في انتخابات مصر للمقاصة

إسلام فضل ومحمد مصطفى – قالت الدكتورة ميرفت حسين، المرشحة على منصب عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة-غير تنفيذي من ذوي الخبرة، إن برنامجها الانتخابي يستهدف تطوير خدمات مصر للمقاصة لشركات السمسرة وأمناء الحفظ والشركات المصدرة والمستثمرين.

وأضافت حسين، في كلمتها باللقاء الانتخابي المنعقد بأحد فنادق القاهرة، اليوم الأربعاء، أن البرنامج يشمل دعم قنوات التواصل مع الفئات المستفيدة بخدمات الشركة، ودعم إجراءات ونظم الحوكمة بالشركة.

وتابعت أنه سيتم دعم تطبيق نظم وأدوات سوق المال الجديدة «صانع السوق- نظام التداول اللحظي»، بالإضافة إلى دعم تطبيق النظم المالية التكنولوجية والتقنية الحديثة في مجال سوق المال.

ويخوض الانتخابات على عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة- غير تنفيذي من ذوي الخبرة: لميس على محمد نجم، وعلا موسى صميده المندوه، وهشام أحمد حسن يوسف، وخالد سري محمود حسين صيام، وشاهيناز نبيل أمين فودة، وميرفت حسين السيد العزب، وأشرف إسماعيل وفائي جندية، ورامي إبراهيم إبراهيم محمود عكاشة، وأشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم، مشهور أحمد عبد الجواد خليل، وسالي رفعت السيد أحمد