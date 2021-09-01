الاسترليني يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار

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وكالات – ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الأربعاء باتجاه أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، مستفيدا من هبوط في العملة الأمريكية مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر.
وعند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الاسترليني عند 1.3781 دولار، مرتفعا 0.3% عن مستواه في بداية الجلسة وأقل قليلا من أعلى مستوى له في أسبوعين البالغ 1.3807 دولار الذي وصل إليه في جلسة الثلاثاء.
وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.14% إلى 85.94 بنس لليورو.
وتوقع متعاملون أن يطرأ تغير كبير على العملة البريطانية حتى الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا المركزي في 23 سبتمبر.
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