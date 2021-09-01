مال وأعمال

بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ مارس

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

وكالات – أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء تسجيل 207 وفيات جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا، وهو أعلى عدد منذ التاسع من مارس، مما يعكس على الأرجح تأخرا في الإبلاغ عن حالات الوفاة بسبب عطلة طويلة في أغسطس.

وأظهرت البيانات الرسمية أيضا تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا ارتفاعا من 32 ألف إصابة أمس الثلاثاء.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا