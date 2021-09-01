بريطانيا تسجل أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ مارس

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وكالات – أعلنت بريطانيا يوم الأربعاء تسجيل 207 وفيات جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا، وهو أعلى عدد منذ التاسع من مارس، مما يعكس على الأرجح تأخرا في الإبلاغ عن حالات الوفاة بسبب عطلة طويلة في أغسطس.
وأظهرت البيانات الرسمية أيضا تسجيل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا ارتفاعا من 32 ألف إصابة أمس الثلاثاء.
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