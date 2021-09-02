الرقابة المالية تعلن اعتذار سلطان والطنايحي عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة مصر للمقاصة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عن ورود كتاب من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5796 بتاريخ الأمس باعتذار اثنين عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت البورصة في بيان، أن كلا من وليد عماد الدين محمد سلطان المرشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة ، وهدى مبروك عماره الطنايحي المرشحة لتمثيل المساهمين من شركات الوساطة في الأوراق المالية اعتذروا عن خوض الانتخابات.