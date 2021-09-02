البورصة المصرية تصعد 0.19% بداية التعاملات بدعم من مشتريات الأجانب

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 11305 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.23%، ليتداول عند مستوى 47.58 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.04% و 0.86% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 138.707 مليون جنيه، على 143 شركة من خلال 4.556 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 72 شركة مقابل تراجع 14 بينما لم تتغير أسعار 57.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 5.491 مليون جنيه، منها 3.875 مليون جنيه للأفراد، و1.615 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 282.453 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 2.806 مليون جنيه، مقابل 2.524 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.774 مليون جنيه، منها 5.757 مليون جنيه للمؤسسات، و16.943 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % أودن للاستثمارات المالية 6.86 7.44 8.45 الشمس للإسكان والتعمير 16.6 17.46 8.38 العامة للصوامع والتخزين 54 58 7.41 الإسماعيلية مصر للدواجن 9.38 10 6.61 المنصورة للدواجن 2.25 2.25 6.13

الأسهم الأكثر انخفاضا