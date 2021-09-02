سوديك: جهاز الشيخ زايد وافق على عرض شركة اليسر لشراء 123 فدان بالمدينة

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، عن ورود خطاب إليها من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بتاريخ الأمس يفيد بقبول العرض المقدم من شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية – إحدى الشركات التابعة والمملوكة إلى سوديك بالكامل- لشراء قطعة أرض 123 فدان بمدينة الشيخ زايد الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قطعة الأرض التي تم تحديدها من قبل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد تقع ملاصقة لمشروع الشركة The Estates لتصبح إمتدادا للمشروع والذي تم طرحه لأول مرة في شهر سبتمبر 2019 والتي قد بلغ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها بهذا المشروع 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي.

10 مليار جنيه خلال ستة سنوات مبيعات متوقعة من تطوير الأرض الجديدة

وتوقعت سوديك أن تتيح الأرض الجديدة للشركة تطوير 235 ألف متر مربع من المساحات السكنية المبنية لتحقيق مبيعات تقدر بحوالي 10 مليار جنيه خلال ستة سنوات كتقدير مبدئي.

وبحسب البيان، وافق جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد على بيع قطعة الأرض مقابل 2.385 ألف جنيه للمتر المربع بما يعادل 1.24 مليار جنيه للأرض تسدد على مدى 6 سنوات.

وذكرت أن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يضيف حوالي 518 ألف متر مربع إلى محفظة أراضي الشركة والتي تضمنت في 31 ديسمبر الماضي حوالي 5.6 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للشركة أو التي يتم تطورها بنظام المشاركة بما يزيد محفظة الأراضي إلى 6.1 مليون متر مربع في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي مما يؤمن للشركة من تسعة إلى عشرة سنوات من المبيعات المستقبلية.