- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت على القيد المبدئي لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتاريخ 31 أغسطس الماضي.
وافادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه جاري إنهاء إجراءات طرح الأسهم بعد الحصول على الموافقة النهائية لنشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان قررت في نهاية مارس الماضي بيع عدد 45 مليون سهم من الأسهم المملوكة للشركة في رأسمال إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات والتي تمثل نسبة 10.58% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك في إطار قيد الشركة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصريين للإسكان: جاري إنهاء إجراءات طرح أسهم إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.