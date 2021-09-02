المصريين للإسكان: جاري إنهاء إجراءات طرح أسهم إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أن لجنة القيد بالبورصة المصرية وافقت على القيد المبدئي لشركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بتاريخ 31 أغسطس الماضي.

وافادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنه جاري إنهاء إجراءات طرح الأسهم بعد الحصول على الموافقة النهائية لنشرة الطرح من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة المصريين للإسكان قررت في نهاية مارس الماضي بيع عدد 45 مليون سهم من الأسهم المملوكة للشركة في رأسمال إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات والتي تمثل نسبة 10.58% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك في إطار قيد الشركة ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.