مال وأعمال

أبوظبي تلغي الحجر الصحي لجميع الوافدين الحاصلين على التطعيم

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وكالات _ ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر اليوم الخميس، أن الإمارة ستلغي شرط الخضوع لحجر صحي لجميع المسافرين الوافدين من الخارج الحاصلين على التطعيم بدءا من الأحد.

وأضاف أن تقديم نتيجة اختبار تفاعل بوليمر متسلسل (بي.سي.آر) سلبي سيظل شرطا للسفر إلى عاصمة الإمارات.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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