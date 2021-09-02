ديليك للحفر تعلن بيع حصة 22% في حقل غاز تمار البحري إلى مبادلة بمليار دولار

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– قالت ديليك للحفر الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها أتمت صفقة لبيع حصة 22 بالمئة في حقل غاز تمار البحري إلى مبادلة للبترول في أبوظبي مقابل مليار دولار تقريبا.
وقالت ديليك إن هذه أكبر صفقة تجارية توقعها مجموعة إسرائيلية وأخرى إماراتية منذ طبعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة العلاقات في العام الماضي.
ووقعت الشركتان اتفاقا أوليا في أبريل يتطلب موافقة حكومية.
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