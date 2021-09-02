بعد استهدافها لشركات التكنولوجيا.. النقل التشاركي في مرمى نيران المشرعين الصينيين

العربية نت _ بعد استهدافها لشركات التكنولوجيا والسلع الإستهلاكية وصولا لشركات الألعاب الإلكترونية، يبدو أن الدور جاء على شركات النقل التشاركي في الصين. واستدعت السلطات التنظيمية ممثلي 11 شركة في قطاع النقل التشاركي، ومن ضمنها ديدي وجيلي وميتيان وذلك لبحث نقاط جوهرية في أعمال تلك الشركات. وركز المنظمون على أهمية تعيين سائقين مؤهلين واستخدام نظام للخصومات بدون المساس بنظام المنافسة العادلة. وشددت السلطات على أهمية أن تمتثل هذه الشركات للقوانين والقواعد ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.

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