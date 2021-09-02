وزارة الدفاع توقع بروتوكولات تعاون مع الأهلي ومصر لاستغلال أراض مملوكة للبنكين

دوت الخليج – أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك مع وزارة الدفاع، بهدف استغلال عددا من قطع الأراضي المملوكة ملكية مشتركة فيما بين البنكين إضافة إلى قطع أراضي مملوكة لبنك مصر وشركاته التابعة، يقع جميعهم بمحافظة الإسكندرية، وذلك ضمن مشروع تطوير محور التعمير “محور المحمودية”.

وقع البروتوكولات اللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وبحسب البيان الصادر عن البنكين اليوم الخميس، تستهدف البروتوكولات تطوير الأصول العقارية المملوكة للبنكين، مع ضرورة العمل على استثمار تلك الأصول الاستغلال الأمثل وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تطوير تلك الأصول، بما يأتي اتساقا مع نهج الدولة في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وجذب استثمارات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأضاف البيان المشترك: تجري حاليا دراسة عقد عدد من البروتوكولات تباعا لتحقيق الاستغلال الأمثل لباقي الأراضي المملوكة للبنكين، وهو ما يأتي إيمانا من البنوك الوطنية بدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.

ولفت البيان إلى أنه سيتم استغلال بعضا من تلك الأراضي في مشروعات الإسكان الخاصة بمحدودي الدخل، لافتا إلى مساهمة بنك مصر وشركاته التابعة بحوالي 30 فدان من الأراضي الخاصة به لمشروع بشاير الخير المخصص لإسكان محدودي الدخل، حرصا من البنك على ضرورة تضافر الجهود للمساهمة في خلق حياة أفضل للمواطن المصري وفي إطار اسهاماته في المسؤولية المجتمعية.