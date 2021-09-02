الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات عند مرتفعات قياسية

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– استهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع، وبلغ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية مرتفعة، بدفعة من أبل وبفضل آمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي على سياسة تيسيرية في ظل مؤشرات على أن التعافي الاقتصادي الأوسع نطاقا يتباطأ.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.5 نقطة، أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 35353.06 نقطة
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.4 نقطة أو ما يعادل 0.23 بالمئة إلى 4534.48 نقطة.
وربح المؤشر ناسداك المجمع 49.1 نقطة أو ما يعادل 0.32 بالمئة إلى 15358.474 نقطة.
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