العجز التجاري الأمريكي يتراجع إلى 70.1 مليار دولار في يوليو

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وكالات _ أظهر تقرير أصدرته وزارة التجارة الأمريكية اليوم تراجعا في العجز التجاري في شهر يوليو الماضي، في ظل ارتفاع كبير في الصادرات وتراجع طفيف في الواردات.
وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري تراجع إلى 70.1 مليار دولار في يوليو، مقابل البيانات المعدلة لشهر يونيو بتسجيل عجز بلغ 73.2 مليار دولار.
وكان الخبراء يتوقعون تراجع العجز التجاري إلى 71.0 مليار دولار، مقابل الـ75.7 مليار دولار التي جرى الإعلان عنها في البداية للشهر السابق.
وجاء العجز أقل من المتوقع بعدما قفزت قيمة الصادرات بنسبة 1.3 % إلى212.8 مليار دولار، وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 0.2 % إلى 282.9 مليار دولار.
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