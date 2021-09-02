إيطاليا تسجل 6761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 62 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الخميس نزولا من 69 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 6503 إلى 6761.

وسجلت إيطاليا 129352 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 4.55 مليون إصابة حتى الآن.