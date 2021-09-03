الاتحاد الأوروبي وأسترازينيكا يتفقان على عودة إمدادات لقاح كورونا وإنهاء التقاضي

سي ان بي سي _ أعلن الاتحاد الأوروبي، إنه توصل إلى اتفاق مع أسترازينيكا اليوم يضمن تسليم جرعات لقاح كورونا المتبقية إلى الدول الأعضاء بموجب شروط اتفاقية الشراء المبرمة في 27 أغسطس 2020 مع الشركة. كما سينهي الاتفاق الدعوى المعلقة ضد الشركة أمام محكمة بروكسل.

وقالت مفوضة الصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس: “تضمن اتفاقية التسوية اليوم تسليم 200 مليون جرعة متبقية من لقاح كورونا من قبل أسترازينيكا إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خسر معركة قانونية في بروكسل ، لإجبار شركة الأدوية الأنجلو-سويدية، أسترازينيكا، على توفير 120 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية يونيو

وتم رفع القضية أمام المحكمة الشهر الماضي، بعد أن أخرت الشركة شحن اللقاحات الحيوية، والتي كانت التزمت بتزويد 300 مليون جرعة منها بحلول التاريخ نفسه.

ومع ذلك، لم يحكم القاضي في بروكسل لصالح طلب الاتحاد الأوروبي.

إلا انه حدد موعدا نهائيا يجب على أسترازينيكا احترامه، لتزويد الاتحاد الأوروبي بجرعات خلال الصيف أو مواجهة غرامات باهظة.