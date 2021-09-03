بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 4.8% في 2021

وكالات _ رفع بنك أوف امريكا توقعه لنمو وتضخم منطقة اليورو، متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8 في المائة في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2 في المائة بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.

وقال البنك في مذكرة أرسلها اليوم إنه يتوقع الآن نمو منطقة اليورو 3.7 في المائة في 2022، مقابل 3.5 في المائة توقعها في السابق.

كما رفع بنك أوف أمريكا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2 في المائة في العام الجاري من توقع سابق لاثنين في المائة. ويتوقع الآن أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة في 2022 و1.3 في المائة في 2023، من 1.5 في المائة و1.2 في المائة في السابق.

أضاف أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة، سيبلغ 1.3 في المائة في العام الجاري، مقارنة مع 1.1 في المائة في توقع سابق، وسيسجل 1.3 في المائة في العام القادم، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.

كما قال البنك، إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي المصري الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس 2022، حين يحل أجله.