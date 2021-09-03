مال وأعمال

وول ستريت تفتح على انخفاض بعد تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية

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– انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الجمعة إذ بعث تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية الشهر الماضي بأقوى إشارة حتى الآن على أن الانتعاش في أعقاب جائحة كورونا يفقد الزخم.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 42.09 نقطة، أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 35401.73 نقطة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.53 نقطة أو ما يعادل 0.10 بالمئة إلى 4532.42 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 17.76 نقطة أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 15313.42 نقطة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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