العملة المشفرة إيثريوم تتجاوز 4000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو

سي إن بي سي _ تجاوزت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، الجمعة 3 سبتمبر، مستوى الأربعة آلاف دولار لأول مرة منذ 15 مايو، فيما يشير محللون إلى أن قوة الدفع في الآونة الأخيرة جاءت بفعل فورة الطلب على الرموز غير القابلة للاستبدال.

وفي أحدث تعاملات، ارتفعت إيثريوم 5.02% لتصل إلى 3976.57 دولار. وهي مرتفعة 25% في آخر 15 يوما.

وقال جوزيف إدواردز مدير الأبحاث في إنيجما سكيوريتيز للسمسرة في العملات المشفرة إن الطلب على إيثريوم مرتفع، إذ يواصل المستثمرون الإقبال على الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يعتمد الكثير منها على سلسلة الكتل.

وقال “لا يزال انتعاش الرموز غير القابلة للاستبدال هو المحرك الأساسي للأسواق، بشكل غير مباشر… إنها تعيد بعضا من الاهتمام بالمضاربة”.