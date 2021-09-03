بريطانيا تسجل 42076 إصابة جديدة بفيروس كورونا و121 وفاة

روسيا اليوم _ سجلت بريطانيا، اليوم الجمعة، 42076 إصابة و121 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 42706، مقارنة مع 35693 الأربعاء و38154 الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.905 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 121 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 207 الأربعاء و178 الخميس، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133041 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند.