أسعار النفط تتراجع مع ضغط سلالة دلتا المتحورة على تقرير الوظائف الأمريكية

_ نزلت أسعار النفط يوم الجمعة، إذ انخفضت بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية إلى عدم انتظام التعافي في ظل الجائحة.

وحدت من الخسائر مخاوف من استمرار تأثر الإمدادات الأمريكية بالإعصار إيدا الذي قلص الإنتاج من منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا إلى 69.45 دولار للبرميل.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك “تراجعت الأسعار على خلفية تقرير الوظائف، والتي تأثرت بشكل واضح بالسلالة دلتا”.

وأضاف “كان هذا كاشفا لحقيقة أن فيروس كورونا لا يزال يؤثر على الطلب”.

جاءت الوظائف غير الزراعية دون التوقعات بزيادة 235 ألف وظيفة وسط تراجع في الطلب على الخدمات ونقص مستمر في العمالة مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة الوظائف غير الزراعية 728 ألفا.

في غضون ذلك، قالت مصادر لرويترز إن إنتاج نحو 1.7 مليون برميل يوميا من النفط في خليج المكسيك الأمريكي ما زال معطلا، إذ يبطئ الضرر الذي لحق بمهابط الطائرات الهليكوبتر ومستودعات الوقود عودة الطواقم إلى المنصات البحرية.