المغرب يسجل 4381 إصابة جديدة بفيروس كورونا و104 وفيات

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 4381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 5383 حالة يوم الخميس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 876732 حالة.

كما سجل المغرب 104 وفيات جديدة، ارتفاعا من 70 يوم الخميس، لتصل أعداد الوفيات في البلاد بسبب كورونا إلى 12923 وفاة.