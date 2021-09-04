اتفاقية شراكة بين الجمعية للتكنولوجيا والأهلي ممكن لتعزيز التمويل المتبادل بين التجار إلكترونيا

إسلام فضل _ أعلنت شركة “الجمعية للتكنولوجيا المالية” عن إبرام شراكة جديدة مع شركة “الأهلي ممكن” لحلول المدفوعات الإلكترونية من أجل تعزيز فكرة الجمعية الإلكترونية وتقديم خدمات قيمة مضافة للتجار .

وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة كلا من سمير أبو هاشم العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الأهلي ممكن، و أحمد عابدين المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الجمعية، بحسب بيان صادر اليوم السبت.

وأكد سمير أبو هاشم ، العضو المنتدب لشركة الأهلي ممكن، أن التعاون مع شركة الجمعية يمثل طفرة فى استخدام التكنولوجيا المالية للوصول الى ملايين المصريين اذ يستطيع حاليا أكثر من 40 الف تاجر استخدام منظومة الاهلى للانضمام الي جمعيات مختلفة وتوظيف العائد فى زيادة نشاطهم عن طريق ممكن.

وأوضح أن الأهلي ممكن تسعي عن طريق شركة الجمعية الوصول لملايين العملاء ودفع الاقساط والحصول على أدوار في إطار سعيها لدعم خطط الحكومة نحو الشمول الرقمي ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال أحمد عابدين المؤسس لشركة الجمعية، إن التعاون مع الاهلي ممكن يعد خطوة جديدة نحو الانتشار الرأسي للشركة تحت مظلة الشمول المالي، موضحا أن معظم التجار يعتمدون بالفعل علي الجمعيات المالية التقليدية لشراء البضائع الا انه حان الوقت لنقل هذه الجمعيات بطريقة الكترونية سلسة واكثر فاعلية من خلال شبكة الاهلي ممكن”

وذكر أننا نستهدف ايضًا من خلال الشراكة اشراك التجار في دوائر جمعياتنا، كونهم اكثر الفئات دارية بسلوك عملاءهم وقدراتهم المالية والذي يسهل من عملية الاستعلام الائتماني من طرفنا”

وتأسست شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية في عام 2019 بواسطة أحمد عابدين كمنصة إلكترونية تتيح التمويل المتبادل بين الأفراد تحت مسمي الجمعيات المالية حيث يمكن للمستخدمين الاشتراك في جمعيات مع مستخدمين أخرين لديهم امكانيات إدخارية متطابقة في دوائر عامة.

كما يتيح التطبيق أيضاً تيسير عمليات الدفع الإلكتروني، فضلًا عن امتلاكه سوقًا مدمجًا يمكن المستخدمين من الوصول الي منتجات مخفضة السعر كبديل للقبض النقدي.

يذكر أن شركة «ممكن» بدأت نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلي ” الأهلي ممكن ” فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.