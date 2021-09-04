محافظ السويس يبحث مع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية آليات تنفيذ أول منطقة لوجستية بالمحافظة

إسلام جابر _ استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك لتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والمحافظة، لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات 800 مليون جنيه.

وقال عشماوي، إن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة السويس مؤكدا أنها محافظة واعدة للاستثمار في قطاع التجارة الداخلية، كما تتميز المحافظة بقربها من العاصمة الإدارية وبالتالي ستكون جاذبة للمطورين والمستثمرين.

وشدد أن المنطقة اللوجستية تصلح لأن تتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية وغير الغذائية وتتميز بأنها داخل الحيز العمرانى وتوفر ما يقرب من 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تصلح بأن تتضمن مناطق ترفيهية ومكاتب إدارية.

‪ومن جانبه قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إن هذه الزيارة تحمل الخير لأهالي المحافظة ،حيث من المقرر انشاء مناطق تجارية ولوجيستية في ظل وجود سوق واعد لجذب هذه الاستثمارات، موضحا أن انشاء مناطق تجارية سيحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل.

وأوضح أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة التموين في توفير كافة السلع التموينية وكذلك تطوير مكاتب السجل التجاري وإنشاء أول مركز إقليمي للعلامات التجارية على مستوى الجمهورية ليكون على أرض محافظة السويس.

المركز يقدم خدمات تسجيل العلامات التجارية لـ 8 محافظات .. ومدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

وأشار إلى أن المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمحافظة السويس يعمل على استقبال الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية وتقديم شهادات بيانات، وأيضا تقديم شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعا بالتنسيق مع المركز الرئيسي للعلامات التجارية بالقاهرة مؤكدا أن مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

عشماوي يفتتح أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية على مستوى الجمهورية بمدينة السويس

وافتتح عشماوي، أول مركز إقليمي للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة 250 متر، ويتضمن 12 شباك لخدمة 8 محافظات “السويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية ودمياط”.