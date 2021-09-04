البحرين توافق على جرعة ثالثة منشطة من لقاح سبوتنيك V

وكالات _ ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك-في) للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وقالت الوكالة إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق.

ووافقت البحرين والإمارات بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح فايزر-بيونتك .

وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعا في البحرين ووصلت حاليا إلى 3 في المائة من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يوميا وفقا لتقرير “” عن كوفيد-19.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.

وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76 في المائة من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة وفقا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.