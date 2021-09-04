أبوظبي تلغي الحجر الصحي للمطعمين القادمين من خارج الإمارات اعتبارا من الغد

دوت الخليج – قالت حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في أبو ظبي، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في الإمارة أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، اعتبارا من غد الأحد.

وأضافت شاهين، في تقرير إلى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن اللجنة اعتمدت وفقا للإجراءات الجديدة إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى الإمارة من خارج الدولة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تنص على إلزام جميع المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وتحدد الإجراءات الجديدة الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس.

ويتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وبالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار، بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمين إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

وأشارت حنان شاهين إلى أنه وفقا للإجراءات الجديدة يتعين على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار والقادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.