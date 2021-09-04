عاصم الجزار: 93% نسبة الإنجاز بالحي السكني الثالث في العاصمة الإدارية  

دوت الخليج – اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي استغرقت نحو 8 ساعات، بتفقد سير العمل في عدد من المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها: حي جاردن سيتي، وزيارة مشروع النهر الأخضر.

وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة لها أهمية كبرى، حيث تمثل عنصر جذب كبير لهذا المشروع الحضاري، مؤكدا الحرص على متابعة التنفيذ للتأكد من أنه يتم بالجودة المطلوبة ووفق المعدل الزمني المحدد.

وأجرى مدبولي جولة في الحي السكني الثالث R3، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول هذا المشروع الذي يحظى بـ”موقع مميز في قلب العاصمة وبالقرب من الحي الحكومي وجميع الخدمات”.

وخلال الجولة، تعرف رئيس الوزراء على موقف تنفيذ الفيلات بالمجاورتين الرابعة والخامسة، بالحي السكني الثالث R3، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن هاتين المجاورتين يشهدان تنفيذ نحو 485 فيلا، بواقع حوالي 952 وحدة سكنية، بمعدل تنفيذ يصل إلى نحو 92%.

كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للوحدات السكنية في الحي الثالث R3، حيث أكد وزير الإسكان الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المستهدف في المجاورتين الأولى والثامنة، بإجمالي 239 عمارة، تضم نحو 7 آلاف وحدة سكنية.

وأضاف الوزير أن المجاورة الثانية بالحي R3 تشهد تنفيذ 139 عمارة، بواقع 3920 وحدة سكنية، بنسبة تنفيذ 93%، كما تشهد المجاورة الثالثة تنفيذ 92 عمارة سكنية بواقع 2568 وحدة سكنية، بينما تشهد المجاورة السادسة تنفيذ 120 عمارة سكنية، بواقع 3296 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز 95%، وتشهد المجاورة السابعة تنفيذ 10 عمارات سكنية، بواقع 316 وحدة سكنية، نسبة تنفيذها 90%.

وأوضح وزير الإسكان أن نسبة الإنجاز بالحي السكني الثالث تبلغ نحو 93%، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانيكية لمباني المجاورتين الأولى والثامنة وأعمال تنسيق الموقع العام.

وأوضح الجزار أن الحي يقام على مساحة 1016 فدانا، بتكلفة 25 مليار جنيه، ويضم حوالي 24 ألف وحدة سكنية، تضم عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ووحدات استخدام مختلط بين السكني والتجاري والإداري.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الخدمات والإسكان المختلط بالحي السكني الثالث، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ 64 عمارة سكنية ذات استخدام مختلط سكني وتجاري، بواقع 2560 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز متقدمة، ومن المقرر الانتهاء منها في أكتوبر.

ولفت إلى أن الحي R3 يشهد تنفيذ مبنى سوق تجارية، وحضانات، ومجمع مطاعم، و 6 مدارس يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، ودور عبادة.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه إلى الحي السكني الخامس R5 المعروف بـ “جاردن سيتي الجديدة” والذي يحظى بطراز معماري مميز وفريد، حيث تفقد سير العمل واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، وزار عددأً من نماذج الوحدات.

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن نسبة التنفيذ للهياكل الخرسانية بالحي السكني الخامس تبلغ 98.5%، بينما يصل حجم إنجاز التشطيبات إلى 20%، و 60% لأعمال الطرق.

وأوضح أنه من المقرر إتمام الواجهات بالمشروع بنهاية العام الجاري 2021، على أن يتم تنفيذ التشطيبات الداخلية تباعا، لافتًا إلى أن الحي الخامس يقام على مساحة 885 فداناً، ويضم نحو 23 ألف وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وفيلات، واستخدام مختلط وتاون هاوس.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومرافقوه، في ختام الجولة، مشروع النهر الأخضر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد رئيس الوزراء بالمستوى الذي يتم في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعدُ شريان حياة يخترق قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول سير العمل في هذا المشروع، الذي أوضح أنه يتم تنفيذه بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 56.6% و 60.6% للقطاعات الثلاثة المشكلة له، حيث يقام على مساحة تبلغ نحو 870 فدانا، تضم 688 فدانا مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، و 182 فدانا تضم مشروعات استثمارية مستقبلية، ومنطقة الأبراج.

وتناول الوزير على نحو تفصيلي جمبع مكونات هذا المشروع وموقف التنفيذ لمختلف مراحله، موضحا أعمال تنفيذ شبكات الصرف، والمياه، والكهرباء، والنباتات، والأسوار، وجميع المنشآت، والبوابات الرئيسية والفرعية، وساحة الاحتفالات.