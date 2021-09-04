إيطاليا تسجل 6157 إصابة و56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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روسيا اليوم – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيلها 6157 إصابة و56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6157، مقابل 6761 الخميس و6735 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.566 مليون حالة، بينها 137039 حالة نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 56 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 62 الخميس و58 الجمعة، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129466 شخصا.
كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.299 مليون شخص، بعد تسجيل 6086 حالة شفاء جديدة.
وتعتبر إيطاليا الدولة الـ12 في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والـ9 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.
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