: منشآت أرامكو لم تتأثر بالهجوم الصاروخي على المنطقة الشرقية للسعودية

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نقلت وكالة “” عن مصدر مطلع أن منشآت شركة “أرامكو” السعودية لم تتأثر بالهجوم الصاروخي الباليستي الذي استهدف المنطقة الشرقية للمملكة.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، قال إنه اعترض وأحبط هجوما باليستيا باتجاه المنطقة الشرقية الغنية بالنفط في المملكة اليوم السبت، بحسب التلفزيون السعودي.
وفي وقت لاحق، أعلنت قوات التحالف العربي عن “اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران” جنوبي المملكة.
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