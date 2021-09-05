التعليم العالي: 7 مليارات جنيه لدعم التحول الرقمي الشامل في الجامعات الحكومية

أ ش أ – قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبد الغفار، إن هناك مشروعا طموحا قوميا على مستوى الجامعات الحكومية، مدعوما بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم التحول الرقمي الشامل في الجامعات.

وأضاف عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج (مانشيت) الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية (إكسترا نيوز) مساء اليوم السبت، أن “هناك شراكات دولية متنامية بعدد من الجامعات المرموقة دوليا، علاوة على زيادة أعداد الباحثين؛ بما يعني مستقبلا زيادة في إنتاج البحث العلمي والاتفاقيات والشراكة بين الجامعات فضلا عن التعاون بين الباحثين المصريين وغيرهم”.

وتابع: “لدينا تميز في بعض تخصصات البحوث من المتوقع أن يسهم في زيادة منحنى التصاعد بعدد الجامعات المصرية وزيادة المنحنى تصاعدا على مستوى النشر الدولي للبحث العلمي المصري”.

وأوضح أن هناك 27 جامعة تغطي جميع محافظات مصر بإجمالي 495 كلية، كما أن هناك جامعات أهلية بمستوى دولي على غرار جامعة الملك سلمان بفروعها، والجلالة والمنصورة الجديدة والعلمين.

كما أشار إلى تضاعف الجامعات الخاصة والتي وصلت إلى 36 جامعة بإجمالي 260 كلية، وكذا 5 فروع جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية، و31 مؤسسة على مستوى المعاهد العليا والمتوسطة، كما استحدث مسارا جديدا في التعليم العالي بمصر لم يكن موجودا وهو الجامعات التكنولوجية الجديدة الثلاث، وجار إنشاء 7 جامعات في 7 مناطق صناعية على مستوى الجمهورية.