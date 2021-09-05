هدير شلبي: طلبات مصر تركز على التوسع في متاجر البقالة.. وتعزيز ثقافة التوصيل الإلكتروني

محمد مصطفى _ كشفت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، المملوكة لمجموعة دليفري هيرو الألمانية، عن بلوغ عمليات الدفع الإلكتروني عبر تطبيق طلبات 25% من إجمالي حجم العمليات خلال العام الجاري، مقارنة بنسبة 14% العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 82%، لافتة إلى افتتاح 3 متاجر بقالة افتراضية «dark store»، بمحافظات طنطا والمنصورة والإسكندرية.

ارتفاع عدد متاجر البقالة الافتراضية إلى 30 متجرًا.. ونسعى لخفض زمن التوصيل إلى 10 دقائق بحلول 2022

وأوضحت شلبي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج»، أن إجمالي عدد المتاجر الافتراضية التابعة للشركة والمخصصة فقط لتوصيل خدمات البقالة للعملاء، بلغت أكثر من 30 متجرًا، مشيرة إلى أن زمن توصيل منتجات البقالة بلغ مؤخرًا متوسط 20 دقيقة فقط بدلًا من 30 دقيقة في مارس الماضي.

وذكرت شلبي، أن الشركة تستهدف التوسع بخدمة talabat mart، بمحافظات الدلتا هذا العام، وبالساحل الشمالي، ومحافظات الصعيد، العام المقبل، وأيضًا مواصلة التعاقد مع المتاجر المختلفة لتوصيل مختلف المنتجات للعملاء، وخفض زمن توصيل منتجات البقالة والسوبر ماركت في 2022 إلى 10 دقائق فقط، موضحة أن الشركة تستهدف التوسع في تقديم خدمات الطعام بأنواعه المختلفة لا سيما أن حصة الشركة من السوق ككل لا تتجاوز حتى الآن 5%.

ورفضت المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر، الإفصاح عن حجم الاستثمار في الشركة أو خدماتها، مؤكدة أن الشركة تسعى لضخ مزيد من الأموال لتطوير البنية التحتية الممثلة في تطوير وتحسين التكنولوجيا، وفتح فروع بقالة جديدة بباقي المحافظات، فضلًا عن مواصلة ضخ أموال في عمليات التسويق، للوصول لجميع شرائح وفئات المجتمع.

ونوهت شلبي إلى أن عدد المتاجر المختلفة المتعاقدة مع الشركة لتوصيل المنتجات، وصل لنحو 15 ألف متجر هذا العام، مقارنة بنحو 6 آلاف وقت إطلاق العلامة التجارية الجديدة «طلبات» بدلًا من «اطلب»، العام الماضي، وكذا نمو عدد «الطيارين» إلى أكثر من 8 آلاف مندوب توصيل.

وقالت إن الشركة لا تحصل على تمويل من البنوك أو أي جهة أخرى، وتعتمد في عمليات التمويل على الشركة الألمانية الأم دليفري هيرو، وهي شركة مدرجة في البورصة الألمانية.

وأشارت المدير التنفيذي لطلبات، إلى أن الشركة لا تسعى حاليًا لأي عمليات دمج أو استحواذ، وأن حجم موظفي الشركة في مصر يبلغ 3 آلاف، بينهم موظفو مركز خدمة العملاء الإقليمي الذي يخدم أسواق جميع البلدان المتواجدة بها «طلبات»، لافتة إلى أن الشركة تفيد نحو 10 آلاف من العمالة غير المباشرة في تخصصات ومجالات مختلفة.

ونوهت شلبي، إلى وجود متاجر خاصة في مجال المطاعم، تعتمد في مبيعاتها بشكل كلي على عمليات شركة طلبات، وأن 70% من إجمالي المنشآت المتعاقدة مع الشركة، لمتاجر صغيرة الحجم والشهرة، وذلك لتحفيز المتاجر الصغيرة والمتوسطة على إيصال طلباتها للعملاء بشكل إلكتروني بدلًا من عمليات التوصيل التقليدية.v

وعن التحديات التي تواجه الشركة، تقول المدير التنفيذي لطلبات مصر، إنها تتمثل بشكل أساسي في إقناع المواطنين بإحضار احتياجاتهم المختلفة إلكترونيًّا عبر المنصات الرقمية المختلفة، بدلًا من الاتصال الهاتفي بالمتاجر، ومواصلة نشر ثقافة التعامل الإلكتروني بشكل عام، مشددة على أن أزمة جائحة كورونا ساهمت في نشر هذه الثقافة، وأن نسبة العمليات التي قامت بها الشركة ما زالت تواصل النمو، ولم تتراجع مع إعادة الانفتاح بعد فترة الإغلاق بسبب تفشي كورونا، رافضة الكشف عن حجم العمليات أو الأرباح.

نعتمد على التمويل الذاتي.. والقيد بالبورصة غير مطروح في الوقت الحالي

وعن إمكانية التفكير في طرح الشركة في البورصة المصرية، ذكرت شلبي، أن طلبات مصر تابعة لمجموعة دليفري هيرو المدرجة في البورصة الألمانية، ودخلت مؤخرًا في مؤشرDAX 30 ، وهو مؤشر أكبر 30 شركة، وأنه لا نية حاليًا لطرح شركة دليفري مصر في البورصة المصرية.