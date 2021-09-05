تارجيت للاستثمار تقلص حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 11.54%

رنا ممدوح _ قلصت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية لتصبح 11.54% بدلا من 13.24%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار باعت 6.795 مليون سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية مقابل 51.876 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 7.6338 جنيه للسهم الواحد،وقامت كلا من شركة بلتون لتداول الأوراق المالية وشركة بنك العربي الأفريقي وشركة عربية أون لاين وأيضا شركة بلوم لتداول الأوراق المالية بدور منفذين الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 6.0383% على محجوب.

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