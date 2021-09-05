دايس للملابس الجاهزة تحقق 5.9 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ تحولت شركة دايس للملابس الجاهزة من الخسارة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحقق صافي أرباح مجمعة بقيمة 5.898 مليون جنيه، مقابل 92.761 مليون جنيه خسائر بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت صافي مبيعات الشركة وفقا لقائمة الدخل المجمعة المرسلة للبورصة اليوم، إلى 666.268 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 445.115 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 547.987 مليون جنيه، مقابل 392.939 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال النصف الأول ليصل إلى 118.281 مليون جنيه، مقابل 52.176 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له العام الماضي.

وحققت دايس للملابس أرباح ناتجة عن التشغيل خلال نفس الفترة بقيمة 20.389 مليون جنيه، مقابل 61.012 مليون جنيه خسائر بالنصف المقارن العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.01 جنيه .