مصطفي البلتاجي: ناوي تدخل سوق خدمات الوساطة في العقارات المستأجرة

محمد مصطفى _ كشف مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ناوي Nawy الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، أن عدد زوار الموقع وصل لمتوسط 150 ألف زائر شهريًّا، مقارنة بمتوسط 30 ألف زائر العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل النمو وتطوير التكنولوجيا، حيث ستتيح العام المقبل خدمات الوساطة في العقارات المستأجرة.

وذكر البلتاجي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن عدد زيارات الموقع الإلكتروني يشكل 80% من إجمالي عدد الزيارات بجميع المنصات الرقمية للشركة والمتاحة على تطبيقات «Android»، و«ios»، معلنًا أنها ستفتح في الربع الرابع من العام الجاري مقرين جديدين، ليصل إجمالي عدد مقرات الشركة إلى 4 بالسوق المصرية.

أضاف المدير التنفيذي لشركة ناوي، أن الشركة تتعامل حاليًا مع أكثر من 100 مطور بعدد 350 مشروعًا سكنيًّا وتجاريًّا وفندقيًّا، لافتًا إلى أن الشركة تقتصر خدماتها حاليًا على تسهيل عمليات بيع وشراء مشروعات «الكمبوند» التابعة لشركات العقارات الكبيرة والمتوسطة، وخدمات الوساطة في إعادة البيع «الريسيل».

وذكر البلتاجي، أن الشركة تستهدف في الفترة القادمة التوسع في خدماتها لتسهيل عمليات بيع وشراء مختلف العقارات بكل أنحاء الجمهورية، وأنه بداية من 2022 ستطلق الشركة خدمات «الإيجار»، وذلك للعقارات المملوكة للشركات أو الأفراد على حد سواء.

وأشار البلتاجي إلى أن ناوي تستهدف التوسع خارج مصر بداية من 2023، وذلك بالدخول في أسواق السعودية والإمارات وجنوب إفريقيا.

وعن مصادر تمويل الشركة وحجم الربحية، يقول البلتاجي، إن الشركة تعتمد منذ منتصف العام الجاري على ما حصلت عليه من تمويل مكون من سبعة أرقام بالجولة التمويلية بقيادة مكتب عائلة ساويرس، ومشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات حاتم دويدار.

ورفض المدير التنفيذي لشركة ناوي الإفصاح عن حجم التمويل وتفاصيله، مؤكدًا أنه يعد كافيًا في الوقت الحالي لإجراء عمليات التوسع وتطوير وتحسين التكنولوجيا، مشددًا على أن أوجه صرف التمويل محددة حصرًا لإجراء التوسعات، وفتح المقار الجديدة، وزيادة عدد الموظفين، وتطوير وتحسين التكنولوجيا، فضلًا عن إضافة الخدمات الجديدة، والتوسع في الأسواق الخارجية.

وذكر البلتاجي، أن الشركة تحقق معدلات ربحية جيدة، ولكن من المتوقع أن تحقق هذا العام خسائر مجمعة، نظرًا للإنفاق الكبير على عمليات التوسع خاصة التسويق، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف العودة للربحية وبأرقام جيدة في 2022.

استثمار عائلة ساويرس يرفع مصداقية الشركة لدى المستثمرين والرأي العام

وشدد البلتاجي، على أن تعافي الأسواق من التأثير السلبي لجائحة كورونا، يفيد الشركة ويزود عملياتها المختلفة وأرباحها، بعدما تراجعت نسبة شراء العقارات بشكل حاد العام الماضي، مؤكدًا أن الشركة استفادت من استثمار مكتب عائلة ساويرس، الممنوح للشركة في يوليو الماضي، سواء على المستوى المالي وتسريع علميات النمو، أو على مستوى زيادة مصداقية الشركة لدى المستثمرين والرأي العام.

لا نية لتخارج قريب للمساهمين الحاليين ونرحب بأي مستثمر جديد لتسريع عمليات النمو

وعن حجم الموظفين، قال المدير التنفيذي لشركة ناوي، إن الشركة لديها حاليًا 106 موظفين بمختلف القطاعات، من بينهم 60% بإدارة المبيعات، مقارنة بعدد 22 موظفًا العام الماضي، مشددًا على أنه لا نية لدى المساهمين في التخارج حاليًا، مع الترحيب بأي مستثمر جديد، لتسريع علميات النمو.

الطرح في البورصة على خطة الشركة ولكن بعد 3 أعوام

ولفت إلى أن الشركة تستهدف الطرح في البورصة المصرية، ولكن لا يتم التفكير في ذلك حاليًا، متوقعًا إمكانية الإقدام على تلك الخطوة بعد الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الشركة لا تخطط في الوقت الحالي لإجراء أي عمليات دمج أو استحواذ.

يشار إلى أن شركة ناوي تأسست عام 2016 تحت اسم العلامة التجارية “Cooing” من قبل المؤسسين، محمد أبو غنيمة، وعبد العظيم عثمان، وأحمد رافع، وعلي رافع، ومصطفى البلتاجي، باستثمارات ذاتية قدرت حتى منتصف العام الجاري بنحو 200 ألف دولار.

وحصلت الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، والتي تعمل على تسهيل عمليات البيع والشراء، وتقديم الاستشارات العقارية بشكل رقمي، في يوليو الماضي، على استثمار من سبعة أرقام في جولة تمويل بقيادة شركة تابعة لعائلة ساويرس، بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات حاتم دويدار وآخرين.