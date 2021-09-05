رنا ممدوح _ وقعت شركة السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة – المملوكة بنسبة 99.8% لشركة السويدي إليكتريك- عقد لصالح شركة كهرباء غانا لإنشاء محطة محولات رئيسية جهد 33/11kv . وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن قيمة العقد بلغت 16.7 مليون دولار. وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال السويدي إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح. وأشارت إلى أن التشغيل يتم خلال 24 شهر من تاريخ بدء الأعمال، موضحه أن توقيع العقد تم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السويدي لنقل وتوزيع الطاقة توقع عقدا بقيمة 16.7 مليون دولار لصالح شركة كهرباء غانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.