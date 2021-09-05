مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.66% بداية التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 0.66% في بداية تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 11227 نقطة.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96% و 0.57% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 92.297 مليون جنيه على 150 شركة من خلال 3.783 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 41 شركة مقابل تراجع 32 بينما لم تتغير أسعار 77.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.147 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.672 مليون جنيه، مقابل 4.525 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.048 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 1.242 مليون جنيه، مقابل 194.199 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 98.264 ألف جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 299.130 ألف جنيه مقابل 200.866 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 81.72 93.57 14.50 العربية للمحابس 2.54 2.83 11.42 الإسماعيلية مصر للدواجن 10.01 11.12 11.09 الشمس للإسكان والتعمير 17.86 19.36 8.40 أودن للاستثمارات المالية 7.45 8.03 7.79

الأسهم الأكثر انخفاضا